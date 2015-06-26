路透基点：台湾宏璟建设60亿台币融资展期两年至2017年12月--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港6月26日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，台湾上市 的宏璟建设股份有限公司 的60亿台币五年期融资又展期两年， 延长至2017年12月。 额度代理行台湾银行负责与原有参贷银行协调展期事宜，这些银行包 括华南银行、台湾工业银行、兆丰票券和大众银行。 贷款银行得到2万台币的展期费。其它条款包括利率保持不变。利率 为一年期邮政储蓄利率加码84个基点。 这笔子弹式融资分为三部分，A部分是10亿台币定期贷款，B部分是35 亿台币定期贷款，C部分是15亿台币商业票据保证。(完) (编译 张涛；审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”