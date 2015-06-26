路透基点：台湾宏璟建设60亿台币融资展期两年至2017年12月--TRLPC

路透香港6月26日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，台湾上市 的宏璟建设股份有限公司 的60亿台币五年期融资又展期两年， 延长至2017年12月。 额度代理行台湾银行负责与原有参贷银行协调展期事宜，这些银行包 括华南银行、台湾工业银行、兆丰票券和大众银行。 贷款银行得到2万台币的展期费。其它条款包括利率保持不变。利率 为一年期邮政储蓄利率加码84个基点。 这笔子弹式融资分为三部分，A部分是10亿台币定期贷款，B部分是35 亿台币定期贷款，C部分是15亿台币商业票据保证。(完) (编译 张涛；审校 孙茉莉)