台湾债市：10年公债殖利率早盘狭幅波动，因央行未释特殊利多

路透台北6月26日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周五早盘在平盘附近狭幅波动；交易员指出，因央行未如市场所期待，释出对未来景气特别悲观的讯息，早盘台债在随美债殖利率走扬后，随即陷入狭幅整理格局。

证券商交易员表示，上日央行维持一贯的说法，虽然淡化美国升息对台湾货币政策之牵绊，但未能充分回应债市多头的期待，致今天市场交投趋清淡。

〞央行没有丢出重大消息，几乎在预期之中，今天大家稍微观望一下，交投比较冷清。〞大型票券公司交易员说。

大型公股银行主管也指出，由于央行没有给债市带来惊喜，台股亦陷入盘整，今天债市亦呈区间震荡走势，波幅不大。

台湾央行周四如市场预期，维持利率不变，且表态未来货币政策基调为适度宽松。惟央行这次罕见主动发布预估，今年核心物为0.81%，并强调物价下跌是良性的下跌。

本地时间上午10:28时，台湾股市加权指数 下跌0.2%，报9,457.06点。

交易员预估，今天五年券104/9 殖利率波动区间暂看0.975%-0.995%；104/5殖利率则在1.490%-1.515%。

美国公债价格周四下滑，30年期公债价格 尾盘跌8/32，收益率报3.16%，周三尾盘为3.15%。10年期公债收益率从周三尾盘的2.37%升至2.39%。

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