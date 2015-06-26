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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 10:47 BJT

美国债市：6月24日当周外国央行减持美国公债但增持机构债

路透纽约6月25日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

截至6月24日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量增加4.87亿美元，至3.366兆(万亿)美元。

外国央行持有的美国公债当周减少22.34亿美元，至3.021兆美元。

外国央行持有的美国机构债当周增加21.11亿美元，至2,993.13亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选：

here(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)

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