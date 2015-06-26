日本股市：日经指数早盘脱离高位，投资者对希腊疑虑保持谨慎

“市场反应紧张，但并未恐惧，有种屏息以待的感觉，”瑞士信贷主 管股票的高管Stefan Worrall称。 与此同时，周五公布数据显示，日本5月家庭支出增幅超过预期，为 逾一年来首次同比增加。这表明继去年上调消费税后，一直捂紧钱袋的消 费者终于肯花钱消费。 三菱汽车 跌1.0%，因媒体报导称，该汽车生产商将因气囊问 题将召回46万辆汽车。 出口商类股下跌。丰田汽车 跌0.7%，本田汽车 跌0. 9%。 东证股价指数 跌0.8%，至1,658.28点；JPX-日经400指数<.JP XNK400>跌0.8%，至14,956.40点。(完)