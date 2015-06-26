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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 11:17 BJT

日本股市：日经指数早盘脱离高位，投资者对希腊疑虑保持谨慎

“市场反应紧张，但并未恐惧，有种屏息以待的感觉，”瑞士信贷主
管股票的高管Stefan Worrall称。
    
    与此同时，周五公布数据显示，日本5月家庭支出增幅超过预期，为
逾一年来首次同比增加。这表明继去年上调消费税后，一直捂紧钱袋的消
费者终于肯花钱消费。 
    
    三菱汽车 跌1.0%，因媒体报导称，该汽车生产商将因气囊问
题将召回46万辆汽车。
    
    出口商类股下跌。丰田汽车 跌0.7%，本田汽车 跌0.
9%。
    
    东证股价指数 跌0.8%，至1,658.28点；JPX-日经400指数<.JP
XNK400>跌0.8%，至14,956.40点。(完)

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