中国企业：对冲基金高瓴资本拟增持打车软件公司小桔快智股权

接近小桔快智的消息人士此前曾淡化，高瓴资本与这两家公司的交易可能引发利益冲突的看法。小桔快智在中国市场占据主导地位。

他们表示，对优步的投资将用于其全球业务，而不是用于与小桔快智在中国市场竞争。在中国经营一家单独融资子公司的优步，仍在努力提升在中国市场的表现。

小桔快智和优步拒绝就此消息置评。高瓴资本未回覆置评请求。

中国打车软件公司领头羊滴滴打车和快的打车2月合并后，成立了小桔快智。高瓴资本对小桔快智的现有持股，源自此前对滴滴打车的投资。滴滴打车和快的打车合计占有中国90%的市场份额。