中国企业：对冲基金高瓴资本拟增持打车软件公司小桔快智股权

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
接近小桔快智的消息人士此前曾淡化，高瓴资本与这两家公司的交易可能引发利益冲突的看法。小桔快智在中国市场占据主导地位。
他们表示，对优步的投资将用于其全球业务，而不是用于与小桔快智在中国市场竞争。在中国经营一家单独融资子公司的优步，仍在努力提升在中国市场的表现。
小桔快智和优步拒绝就此消息置评。高瓴资本未回覆置评请求。
中国打车软件公司领头羊滴滴打车和快的打车2月合并后，成立了小桔快智。高瓴资本对小桔快智的现有持股，源自此前对滴滴打车的投资。滴滴打车和快的打车合计占有中国90%的市场份额。
20亿美元的融资额相当于对小桔快智的估值达到150亿美元。瑞士信贷和华兴资本为该项融资案提供咨询。(完) (编译 汪红英/王兴亚；审校 王颖/陈宗琦/许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”