中国股市：沪综指早盘收挫逾4%，创业板和中小板个股领跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京6月26日 - 中国股市沪综指周五早盘收跌逾4%。分析师指出，今天大盘再现暴跌，创业板、中小板和前期涨幅过大的个股领跌，同时杠杆资金离场对市场有推波助澜作用。近期央行重启逆回购显示货币政策放松节奏趋缓，此前支撑市场上涨的预期正在改变。虽然股指调幅已较大，但调整时间仍不够，料后市继续呈现整理态势。
沪综指 周五早盘收报4,344.06点，跌183.72点或4.06%，上证A股早盘成交4,616亿元人民币，上日全日为8,599亿元。
“当前市场下跌与杠杆资金有关系。”方正证券策略分析师陈敏指出。
他并认为，经济已出现企稳迹象，货币政策放松节奏会趋缓，支撑市场上涨的预期正在改变，增量资金入场动力亦将大打折扣，资金供给正逐渐减少。同时目前新股发行的节奏较快，市场供需格局正发生改变。
时隔逾两个月，中国央行意外重启逆回购操作，且利率较上次大幅下行。业内人士称，逆回购意在缓和半年末时点资金面短期紧张，虽然规模有限，却明确传达出将短期利率维持在低位的信号，上半年来的政策宽松基调亦得延续，但在工具选择上料将转为偏重定向手段。
国都证券策略分析师肖世俊表示，上半年大小非减持接近5,000亿，增发融资亦在4,000亿左右，对市场抽血效应较为明显。且杠杆资金付息成本较高，之前主要流入高风险收益的创业板，此轮市场降杠杆迫使部分融资盘离场，对创业板杀伤动力较强。
中国证监会主席肖钢周五表示，证监会将加快多层次资本市场体系建设，推动产品创新、服务创新和业务创新，服务和完善市场功能体系，要进一步壮大主板、中小企业板市场，推进交易所市场内部分层。
中国A股近五年最大一只新股--国泰君安证券 15.25亿A股周五首日上市。国泰君安此次共募集资金300.58亿元，创下自2010年7月农业银行A股 IPO以来最高募资纪录，并创A股IPO(首次公开发行)单只新股申购冻结资金量逾七年新高。
创业板指数P 早盘大幅收跌7.82%，沪深两市近500家个股跌停。
沪深300指数 早盘收报4,525.76点，跌3.84%；沪深300指数期货主力7月合约 早盘收报4,484.6点，跌4.14%，成交1,257,161手。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”