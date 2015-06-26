中国汇市：人民币早盘逆中间价微贬，强势购汇与大行结汇拉锯下走势胶着

路透北京6月26日 - 人民币兑美元即期 周五早盘几乎原地踏步，中间价小幅反弹。交易员称，在岸与离岸购汇盘均处于强势，但境内即期跌至6.21元关口即遭遇大行结汇支撑，汇价波幅难以拉大，令交易活跃度遇冷。

中国高层最新表态将拓宽境外人民币回流渠道，但交易员认为短期内对市场提振作用有限。目前强势购汇已使得境内外汇差发生逆转，离岸CNH重回弱于在岸CNY的局面。

“因为市场预期没有大的方向，交易商交易的动力有所降低，所以也没有太大的主动交易让汇价有较大的波动。”一外资行交易员说。

中国央行副行长范一飞周五表示，将进一步推动资本项目可兑换，抓紧启动合格境内个人投资者（QDII2），并拓宽境外人民币回流渠道。

北京时间11:31，人民币兑美元即期报6.2095元，上日收报6.2094元。今日人民币兑美元中间价 为6.1137元，上日中间价为6.1148元。

全球汇市方面，欧元周五在亚洲时段早盘持稳，过去24小时几无变动，因希腊债务僵局一直未被打破。最新一轮会谈仍未能达成协议。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2425/6.2475，上日尾盘为6.2408。

北京时间11:31，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2088/6.2094元，上一交易日尾盘报6.2034元。