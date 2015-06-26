美国个股：花旗集团将合并旗下零售银行及抵押贷款业务

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透香港6月26日 - 路透见到一份内部备忘录显示，花旗集团 将合并其零售银行和抵押贷款业务，由Jonathan Larsen负责管辖。这将是今年第二宗花旗亚洲分支资深老将获得拔擢的人事案。
花旗亚太地区首席执行长Stephen Bird在4月成为花旗消费金融业务全球执行长。
在这项人事案宣布之前，中信里昂证券分析师Mike Mayo在一份研究报告中称，“花旗亚太区是花旗集团整体潜能之所在，”Mayo认为花旗在亚太区的策略已从瞄准普罗大众市场转移至更富有的“手头非常宽裕”的客户。
花旗对Jonathan Larsen和Stephen Bird的任命案，暗示出花旗追求全球化策略的雄心。
花旗一位发言人对路透证实了该项备忘录的内容。(完) (编译 李婷仪 审校 高琦)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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