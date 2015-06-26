中国保险：推进保险业参与汽车产业等，拉动相关产业升级--保监会主席

路透上海6月26日 - 中国保监会主席项俊波周五称，将着力发挥保险的产业带动效应，促进保险业与养老服务业融合发展，推进保险业参与汽车产业、健康产业、安保产业等产业链，刺激和拉动相关产业增效升级。

项俊波在陆家嘴论坛上并表示，继续深化保险业市场化改革；加大简政放权的力度；继续推进重点领域改革，进一步推进保险条款费率市场化改革、保险资金市场化改革、保险市场准入退出机制改革，让保险市场的机制运行更加顺畅。

他还谈到，继续加强保险市场建设，支持设立区域性、专业性的保险公司，支持符合条件的保险公司在境内外上市。加快发展再保险市场，规范发展保险中介市场，加强保险业基础设施建设，让保险市场体系日益健全。

此外，继续推进保险创新，更好地应用数字化、信息化加强对保险业的改造与重构。不断创新保险商业模式，探索发展非传统风险转移方式，通过保险证券化等资本市场工具进行风险转移和风险融资，扩大承保范围和承保能力。

项俊波透露，今年前五个月，保险公司预计利润1,802亿元人民币，同比增长218%。

他指出，推进税收递延型商业养老试点，支持多样化的养老和保险服务。扩大保险覆盖面，探索建立巨灾保险制度。

他还表示，保监会将与上海市政府密切合作，全方位支持上海国际保险中心的建设，包括利用自贸区先行先试的契机，全面推进上海保险业改革创新和对外开放；推进上海保险交易所筹建工作；立足上海国际航运中心的发展推动航运保险中心建设的各项工作；发展区域再保险中心。