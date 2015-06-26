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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 12:00 BJT

韩国金融市场：韩元连续第四日下跌，股市因希腊担忧受到抑制

德国总理梅克尔表示，周六举行的欧元区财长会议将在找到希腊债务危机解决办法方面，具有决定意义。

谨慎的市场大环境令韩股涨幅受限。

韩国综合股价指数 小涨0.3%，至2,091.30。前日收盘报2,085.06点。下跌股数量超过上涨股，分别为507和303只。

“今日成交量较低，股市的上涨似乎没有多少实质意义，”KTB Investment & Securities分析师Kim Yoon-seo称。

医药类股表现优于大盘，涨幅3.9%。日东制药 跳升22.2%，因当地媒体报道，该公司新的抗高血压药物已获韩国食品医药品安全部批准销售。

汽车类股同样为股指带来支撑，现代汽车 涨2.2%，韩国双龙汽车(Ssangyong Motor) 涨2%。

韩国9月三年期公债期货 上升0.02点，报109.01。

0259GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,115.0 1,110.0

日圆/韩元 9.0406/461 8.9856

韩国公债期货 * 109.01 108.99

韩国综合股价指数 2,091.30 2,085.06

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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法股CAC-40指数 (编译 汪红英/刘秀红；审校 张涛/徐文焰)

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