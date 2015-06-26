中国债市动态：现券和IRS变动不大，淡市下贴现国债流标影响有限

路透北京6月26日 - 中国银行间债市周五早盘现券及利率互换(IRS)变动不大，成交亦十分清淡。央行公开市场重启逆回购稳定月末资金信心，但大方向不明短期仍可能以继续盘整为主。

至于上午九个月贴现国债发行出现流标，交易员认为，应该是发行时点临近半年末，资金较此前增紧，再加上本次投标不予考核指标等多重因素导致，对二级市场影响并不大。

财政部上午招标的150亿元人民币九个月期(273天)贴现国债流标，加权中标收益率为2.2090%；本次贴现国债总投标量仅有144.6亿元，未达到150亿元的计划发行规模。

“跟昨天差不多，没什么方向性，包括国债期货和IRS，市场都是这样，不死不活的。”华东一银行交易员说。

对于此次贴现国债招标流标，他认为，由于贴现国债不考核，那么大家就可以不投，所以流标很正常。

“而且到月末半年末了嘛，大家都去忙别的事情。为了在上半年末这个时点满足监管要求，在规模上也不会主动去扩大，大家的规模都是超的。”他说。

剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在4.1200%/4.0975%，上日尾盘为4.1100%/4.1050%。

新债发行市场上，山东省上午招标的四期一般地方债，中标利率继续全部落在投标区间下限。三至10年结果依次为2.87%、3.20%、3.52%和3.59%；对应投标倍数分别为2.46倍、2.13倍、2.09倍和2.09倍。

国债期货五年期主力合约TF1509 早盘收报96.025元，较上日结算价上涨0.01%；10年期T1509 收报94.815元，较上日结算价上涨0.04%。