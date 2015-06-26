台湾债市：10年公债殖利率收升，因追价力道薄弱尾盘短多离场

* 10年券殖利率因短多离场收升，终止连二日收低走势 * 近中午因大笔委买单涌入，10年券殖利率一度跌破1.50% * 6月底前维持平稳低量，短线不易摆脱盘整走势 路透台北6月26日 - 台湾10年期104/5 殖利率周五收升，终止连二日收低 走势。交易员说，昨天央行会后声明无新意，今天市场交投趋冷清；惟接近中午时，特定买 单进场令殖利率一度跌至1.4975%，但因追价意愿低，随即又回到1.50%以上；后续须观察希 腊偿债事件发展。 交易员指出，上日央行并未释出对债市利多的消息，今天盘中除因委买单进场致殖利率 一度走低外，大部分时间均在平盘附近狭幅整理；尾盘在短多离场下将殖利率往上带；料本 月底前市场将维持平稳低量的行情。 〞大家向下追价意愿不高，短线还是很难摆脱区间整理走势。〞一位大型公股商银交易 员说。 另一位券商交易员表示，从昨天央行总裁彭淮南会后发言内容观察，显示长期而言央行 没有升息的意愿，且刻意维持市场资金宽松；债市在低筹码、资金多，经济基本面差之下， 殖利率不易大幅弹升。 交易员预估，下周五年债104/9期 殖利率主交投区间暂看在0.97%-1.02%；1 0年104/5期公债 殖利率暂看1.48%-1.52%。 台湾央行周四如市场预期，维持利率不变，且表态未来货币政策基调为适度宽松。惟央 行这次罕见主动发布预估，今年核心物为0.81%，并强调物价下跌是良性的下跌。 欧元区财长结束本周第三次会议，仍未能达成协议，此前国际债权人三方机构提出最终 的改革换现金建议，同希腊左翼政府摊牌。如果周末前仍未能达成协议释出冻结的金援，希 腊可能无法偿还下周二到期的国际货币基金组织(IMF)的贷款。 美国公债价格周四下滑，30年期公债价格 尾盘跌8/32，收益率报3.16%，周 三尾盘为3.15%。10年期公债收益率从周三尾盘的2.37%升至2.39%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 +0.48% 0.9850% 0.9800-0.9850 1.00 10 104/5R +1.18% 1.5078% 1.4975-1.5080 112.50 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 6/26(五)： 美国堪萨斯联储总裁乔治发表讲话；美国密西根大学6月美国消费者信心指数终值。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.5078 5 104/9 0.9850 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎; 审校 高洁如/林高丽)