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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 13:35 BJT

《全球汇市》欧元小跌，投资者关注周末希腊债务谈判

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1188 1.1204 -0.14 -7.51 1.2097

美元/日圆 123.33 123.60 -0.22 +3.05 119.68

欧元/日圆 137.98 138.48 -0.36 -4.70 144.78

美元/瑞郎 0.9361 0.9366 -0.05 -5.83 0.9941

英镑/美元 1.5740 1.5744 -0.03 +1.07 1.5573

美元/加元 1.2336 1.2327 +0.07 +6.18 1.1618

澳元/美元 0.7717 0.7733 -0.21 -5.52 0.8168

新西兰元/美元 0.6889 0.6901 -0.17 -11.65 0.7797

澳元/日圆 95.170 95.580 -0.43 -2.64 97.750

新西兰元/日圆 84.960 85.300 -0.40 -8.95 93.310

英镑/日圆 194.12 194.58 -0.24 +4.15 186.38

澳元/新西兰元 1.1195 1.1175 +0.18 +6.93 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/张若琪/蔡美珍/于春红; 审校 王丽鑫/蔡美珍/徐文焰/李婷仪)

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