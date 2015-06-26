路透基点：中化香港5亿美元三年期贷款回覆期限延至7月3日--TRLPC

路透香港6月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中化香港(集团)有限公司的5亿美元三年期子弹式定期贷款案的参贷回应期限，已经延后至7月3日，给予银行方面更多时间来安排信贷。

一名熟悉情况的消息人士称，超过10家银行对是次交易感兴趣。市场对本次贷款案的反响热烈，因为其定价十分诱人。

这笔贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码105基点。

银行受邀以以下方式参贷：参贷5,000万美元或以上的银行取得30个基点的管理费，综合收益为115个基点，担任牵头行。参贷2,000万-4,900万美元的银行取得21个基点的管理费，综合收益为112个基点，担任主办行。

澳新银行(澳盛银行,ANZ)、三菱东京日联银行、汇丰和渣打为贷款的牵头行、簿记行兼主承销商。贷款于5月28日启动。

中化股份出具了同意协助书，所筹资金将用于再融资及企业融资用途。