路透基点：中化香港5亿美元三年期贷款回覆期限延至7月3日--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港6月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中化香港(集团)有限公司的5亿美元三年期子弹式定期贷款案的参贷回应期限，已经延后至7月3日，给予银行方面更多时间来安排信贷。
一名熟悉情况的消息人士称，超过10家银行对是次交易感兴趣。市场对本次贷款案的反响热烈，因为其定价十分诱人。
这笔贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码105基点。
银行受邀以以下方式参贷：参贷5,000万美元或以上的银行取得30个基点的管理费，综合收益为115个基点，担任牵头行。参贷2,000万-4,900万美元的银行取得21个基点的管理费，综合收益为112个基点，担任主办行。
澳新银行(澳盛银行,ANZ)、三菱东京日联银行、汇丰和渣打为贷款的牵头行、簿记行兼主承销商。贷款于5月28日启动。
中化股份出具了同意协助书，所筹资金将用于再融资及企业融资用途。
中化香港是中国国有油气公司--中化集团公司的国际业务分支。(完) (编译 徐文焰；审校 李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”