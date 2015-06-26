《中国企业债发行日程表》--6月26日

路透北京6月26日 - 欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *台州市椒江区 10 7 7/3簿记建档 上限6.40% AA 7/6-7/7 东北证券 国有资产经营公司 (第3-7年分别偿还20%本金) ========================================================================================= 新余市渝水区 12 7 6/23簿记建档 7.70% AA- 6/24-6/30 信达证券 城区建设投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金/发行人以土地使用权担保) 国开证券 ========================================================================================= 牡丹江新区 6 7 6/29簿记建档 *上限6.90% AA 6/30-7/2 国开证券 城市投资公司 (第3-7年每年偿还20%本金) ========================================================================================= 鹰潭龙岗 9 7 推迟发行 -- AA- -- 国信证券 资产运营 (第3-7年末分别偿还20%本金/鹰潭市投融资公司提供担保) =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)