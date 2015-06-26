台湾货币市场：短率平稳，央行宣示适度宽松有利货市平稳

* 短率稳于低位 * 央行宣示适度宽松有利资金平稳 * 短票市场调度顺畅 * 债券附买回市场回复宽裕 记者 高洁如 路透台北6月26日 - 台湾银行间短率周五稳于低位。上日央行宣示货币政策适度宽松， 符合市场预期，今日虽临周末，但是资金反见宽松，短率持稳。 资金调度人士表示，今日市场调度倾向安静，没有银行大缺，尤其是法人客户端似有不 少资金，令银行资金更形充裕。展望下周，虽临半年季报结算，但预料应可平稳度过。 〞大家钱都应该调得差不多了，积数大致都可以了。〞一位民营银行调度人士表示。 她并认为，半年季报最后结算，银行一般不会在那时放大缺口，估计都已保守操作避过 资金大需求的时刻，因此预料下周半年报底应可平稳度过。 本地时间13:41 今日盘中报价 上日收盘 台币兑美元 30.900 31.052 台湾加权股价指数 9,462.57 9,476.34 隔夜银行间拆款加权平均利 0.386% 0.387% 率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.400% 0.295-0.410% --一周拆款利率区间 0.388-0.460% 0.388-0.490% --两周拆款利率区间 0.430-0.470% 0.390-0.470% **票券商调度顺畅** 交易员指出，中央银行预示宽松的货币政策有利未来调度，今日虽逢周五但短票库存不 多，调度顺畅。 他们也预期，央行未来在市场的冲销力道不会太强，有望维持目前宽松的资金环境。银 行虽可能因月底冲刺放款而令资金稍少，但财务调度方面大都维持平稳，弭平缺口没有太大 的问题。 短票利率持稳；大型票券商与银行间承作的跨季30天短票主要成交在0.56%；部分中小 票商仍成交0.57-0.59%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 567%，同0.566%；上日成交量74.99亿台币，前日为47.87亿。 台湾央行周五存单到期金额为539.5亿，发行金额待稍晚公布。 中央银行定存单下周到期共1兆26.8亿台币，分别是周一477.00亿，周二5,563.00亿， 周三1,427.30亿，周四1,991.50亿以及周五568.00亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为191亿台币，累积超额准备为3,035亿 台币、加计前期1%的超额准备为4,002亿台币。 **RP市场钱满为患** 债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日资金异常充裕，与前两日并不相同，因此 证券商调度顺畅，债券供给甚至不够客户需求。 他们表示，今日虽然是月底的最后一个周末，但没有月底或周末的紧缩效果，反而比日 前更宽裕，寿险也有资金供给，市场相当平稳。 票券商交易员也说，日前调度较高利率的资金慢慢退出，而央行将维持宽松的货币政策 也有利资金调度。 下周一有中租30亿台币公司债交割、益航20亿台币公司债交割。还本方面，周一有安泰 银行50亿金融债还本，台化30亿公司债还本，永丰余12.5亿台币公司债还本。周二则有18亿 的农业金库金融债还本，周一有350亿国库券还本。 周五10年公债104/5R期300亿台币及土银外币债1.5亿美元交割。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP 主要成交在0.62-0.64%，同上日。跨季天期RP成交以公司债为主，主交投落在0.63-0.64%。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率同样稳于上日，新承做主要成交在0.50% 左右，区间大致同于0.45-0.50%；公司债新承做附买回利率同上日在0.55%附近，区间一样 在0.48-0.55%。此部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异 。(完) (审校 曾祥进)