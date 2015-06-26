《汇市简讯》欧洲盘初：日圆走强，陆股重挫

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 澳元/美元下跌0.26%，欧元/美元跌0.12%，澳元/日圆跌0.47%，美元/韩元上涨0.45%
* 日股日经指数跌0.18%，中国沪综指下挫5.64%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.93%，美债收益率2.3979%，布兰特原油上涨0.59%
* 5月日本消费者自一年多来首次增加支出
* 德国总理梅克尔称，周六的欧元集团会议对解决希腊问题有决定意义
* 中国股市大幅走低，受打压融资融券操作和政策不确定性影响(完)
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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”