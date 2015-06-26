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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 13:58 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆走强，陆股重挫

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* 澳元/美元下跌0.26%，欧元/美元跌0.12%，澳元/日圆跌0.47%，美元/韩元上涨0.45%

* 日股日经指数跌0.18%，中国沪综指下挫5.64%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.93%，美债收益率2.3979%，布兰特原油上涨0.59%

* 5月日本消费者自一年多来首次增加支出

* 德国总理梅克尔称，周六的欧元集团会议对解决希腊问题有决定意义

* 中国股市大幅走低，受打压融资融券操作和政策不确定性影响(完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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