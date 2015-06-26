国际油市：油价小幅上涨，投资者聚焦希腊债务谈判

“交易商和投资者如坐针毡，等待(希腊谈判的)结果，” 悉尼OptionsXpress的市场分析师Ben Le Brun称。

欧元区财长预定周六再次开会，为与希腊敲定协议做最后努力，以避免该国出现债务违约。

悉尼CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称，油价一直在技术阻力和支撑水准间摆荡。

美国原油价格在亚洲盘初一度下跌0.12美元，稍后才转升至平盘上方。

市场亦关注伊朗和六大国间的谈判，看6月30日的期限前是否能就伊朗核计划达成协议。(完)

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