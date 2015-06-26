香港个股：金威资源就投资杜拜互联网银行签立谅解备忘录，午盘跌逾2%

路透香港6月26日 - 获光伏产业巨头郑建明入主的金威资源控股有限公司 周五称，该公司已就投资杜拜的互联网银行机构签立一份谅解备忘录，其股份午盘盘中跌逾2%。

据公告，金威资源拟投资于杜拜的互联网银行机构Everyday Mobile Bank/天天移动银行，待订约各方签立正式合营协议后，金威资源计划注资合共8,330万美元，以认购其全部已发行股本其中之80%。

天天移动银行之创办人及管理成员将包括欧洲首家流动网上银行mBank S.A. Group 之创办人及行政总裁Slawomir Lachowski，以及阿布扎比伊斯兰银行（Abu Dhabi Islamic Bank）之零售银行集团负责人Sarvesh Sarup。

天天移动银行初步将会在中东、非洲及东南亚经营数码化银行业务，服务范围包括日常银行服务、支款、滙款、财富管理及P2P（个人对个人）借贷服务，现时正在向相关司法权区申请所需之牌照及资格。

金威资源此前获顺风清洁能源 及玖源化工 的大股东郑建明入主后，主力发展金融行业。现时郑建明持有金威资源约56%的股份。

香港时间14:00，该股跌2.77%，报4.92港元；过去一年累计涨近14倍。（完）

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