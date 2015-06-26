《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月26日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国广核集团 300 15 9 6/29簿记建档 中国银行 AAA 7/1 7/2

浦发银行 =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *宝塔石化集团 24 14 12 7/7簿记建档 招商证券 AA 7/8 7/9

中信银行 ======================================================================================= 盐城城南新区 5 5 12 6/29簿记建档 光大银行 AA 6/30 7/1 开发建设投资 ======================================================================================= 国元证券 44 14 3 6/29招标 招商银行 AAA 6/30 7/1 (最高发行余额) ======================================================================================= 南京商贸旅游 10 3 12 6/30簿记建档 华夏银行 AA 6/30 7/1 发展集团 ======================================================================================= 国电南自 12 4 12 6/30簿记建档 农业银行 AA 7/2 7/3 ======================================================================================= 贵州黔桂 6 3 12 7/2簿记建档 中信证券 AA- 7/3 7/6 发电公司 中国银行 ======================================================================================= 吉林昊融集团 15 15 12 推迟发行 浦发银行 AA- -- -- =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 重庆豪江建设 14 7 5 6/30簿记建档 招商证券 AA 7/2 7/3 开发 招商银行 ======================================================================================= 衣念（上海） 3 3 3 7/2簿记建档 中国银行 AA 7/6 7/7 时装贸易 ======================================================================================= 龙光基业集团 8 4 3 7/2簿记建档 兴业银行 AA 7/3 7/6 ======================================================================================= 江西长运 6.4 6.4 3 7/2簿记建档 上海银行 AA 7/3 7/6

建设银行 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)