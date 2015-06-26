西班牙经济：政府下周将上调经济增长预估--报载

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透马德里6月26日 - 西班牙商业日报Cinco Dias周五称，该国政府下周将上调经济增长预估，这是2016年预算案准备进程的一部分。
西班牙经济部长德金多斯本周稍早表示，2015年上半年西班牙经济增幅接近4%，政府之前预计2015年和2016年经济增幅均为2.9%。
西班牙央行已将该国2015年经济增幅预估上调至3.1%，并预计2016年经济增幅为2.7%。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。