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市场报道 | 2015年 6月 26日 星期五 14:25 BJT

西班牙经济：政府下周将上调经济增长预估--报载

路透马德里6月26日 - 西班牙商业日报Cinco Dias周五称，该国政府下周将上调经济增长预估，这是2016年预算案准备进程的一部分。

西班牙经济部长德金多斯本周稍早表示，2015年上半年西班牙经济增幅接近4%，政府之前预计2015年和2016年经济增幅均为2.9%。

西班牙央行已将该国2015年经济增幅预估上调至3.1%，并预计2016年经济增幅为2.7%。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)

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