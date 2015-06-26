台湾股市：收盘小跌但周线涨2.65%，下周观望希腊偿债事件发展

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月26日 - 台湾股市周五收盘小跌，表现优于亚股。分析师指出，台股处于平盘震荡格局，惟周线上涨2.65%。市场仍观望希腊偿债事件的后续发展，交易气氛谨慎。
今日大盘加权股价指数 收市小跌0.15%报9,462.57点。今日成交初值 为835.89亿台币，上交易日修正后为1,032.41亿。
〞9,500-9,600点有很大的套牢卖压，除非有很大利多，否则不容易攻上去，〞凯基投顾分析师张明祥说。
他并认为，此指数区间套牢筹码估计达到6-7兆(万亿)台币，所以不太容易一下就冲破，原则上下周的指数可能陷入整理，不过9,300点的支撑还是很稳固，估计下周的区间在9,300-9,581季线压力之间。
他并表示，下周希腊偿债事件是最后的决定时刻，结果可能左右国际金融市场变化。此外，下周开始企业将陆续公布6月营收，除了季节性因素令料令6月营收转弱之外，目前企业调整库存的因素还在持续，估计不利股价发展。
本地时间14:28，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌1.28%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”