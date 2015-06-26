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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 14:34 BJT

台湾股市：收盘小跌但周线涨2.65%，下周观望希腊偿债事件发展

路透台北6月26日 - 台湾股市周五收盘小跌，表现优于亚股。分析师指出，台股处于平盘震荡格局，惟周线上涨2.65%。市场仍观望希腊偿债事件的后续发展，交易气氛谨慎。

今日大盘加权股价指数 收市小跌0.15%报9,462.57点。今日成交初值 为835.89亿台币，上交易日修正后为1,032.41亿。

〞9,500-9,600点有很大的套牢卖压，除非有很大利多，否则不容易攻上去，〞凯基投顾分析师张明祥说。

他并认为，此指数区间套牢筹码估计达到6-7兆(万亿)台币，所以不太容易一下就冲破，原则上下周的指数可能陷入整理，不过9,300点的支撑还是很稳固，估计下周的区间在9,300-9,581季线压力之间。

他并表示，下周希腊偿债事件是最后的决定时刻，结果可能左右国际金融市场变化。此外，下周开始企业将陆续公布6月营收，除了季节性因素令料令6月营收转弱之外，目前企业调整库存的因素还在持续，估计不利股价发展。

本地时间14:28，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌1.28%。(完)

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