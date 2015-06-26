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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 14:38 BJT

新兴汇市：新兴亚币料录得周线跌幅，受希腊担忧及美国升息预期影响

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 123.38 123.64 +0.21 -3.02 119.66

坡元 1.3444 1.3431 -0.10 -1.37 1.3260

台币 30.914 31.052 +0.45 +2.60 31.718

韩元 1115.67 1110.00 -0.51 -1.47 1099.30

泰铢 33.76 33.78 +0.06 -2.55 32.90

菲律宾披索 45.11 45.14 +0.07 -0.86 44.72

印尼卢比 13295.00 13325.00 +0.23 -6.88 12380.00

印度卢比 63.60 63.62 +0.03 -0.90 63.03

马币 3.7630 3.7565 -0.17 -7.08 3.4965

人民币 6.2090 6.2094 +0.01 -0.08 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/李婷仪/张若琪 审校 艾茂林/高琦/王兴亚)

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