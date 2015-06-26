台湾金融：金管会首批核准国泰人寿等七家产寿险公司申请设立OIU

路透台北6月26日 - 台湾金融监督管理委员会周五公布，核准国泰人寿、国泰产险、富邦产险、富邦人寿、全球人寿、中国人寿及中信人寿等七家保险公司国际保险业务分公司(OIU)申请设立许可。

金管会新闻稿并指出，目前已有12家保险公司向金管会递件申请设立OIU，经金管会会同中央银行审核，首波核准七家业者，并将陆续审核其他公司申请案。

金管会表示，保险业OIU正式开业后，将可对境外非居住民、法人等提供各项保险服务，期望在法规松绑及租税优惠下，鼓励境内保险业研发创新保险商品，培育金融专业人才，积极发展财富与资产管理业务，建构台湾成为亚太理财中心。