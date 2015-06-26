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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 14:37 BJT

台湾金融：金管会首批核准国泰人寿等七家产寿险公司申请设立OIU

路透台北6月26日 - 台湾金融监督管理委员会周五公布，核准国泰人寿、国泰产险、富邦产险、富邦人寿、全球人寿、中国人寿及中信人寿等七家保险公司国际保险业务分公司(OIU)申请设立许可。

金管会新闻稿并指出，目前已有12家保险公司向金管会递件申请设立OIU，经金管会会同中央银行审核，首波核准七家业者，并将陆续审核其他公司申请案。

金管会表示，保险业OIU正式开业后，将可对境外非居住民、法人等提供各项保险服务，期望在法规松绑及租税优惠下，鼓励境内保险业研发创新保险商品，培育金融专业人才，积极发展财富与资产管理业务，建构台湾成为亚太理财中心。

本次OIU相关规范重点包括：OIU保单将采申报制而非审批制，OIU于销售保险商品后15天内，向金管会及其指定机构办理申报，待寿险公司OIU业务开办后，陆客买保单业务可望顺利开办。 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)

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