台湾金融：金管会首批核准国泰人寿等七家产寿险公司申请设立OIU

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月26日 - 台湾金融监督管理委员会周五公布，核准国泰人寿、国泰产险、富邦产险、富邦人寿、全球人寿、中国人寿及中信人寿等七家保险公司国际保险业务分公司(OIU)申请设立许可。
金管会新闻稿并指出，目前已有12家保险公司向金管会递件申请设立OIU，经金管会会同中央银行审核，首波核准七家业者，并将陆续审核其他公司申请案。
金管会表示，保险业OIU正式开业后，将可对境外非居住民、法人等提供各项保险服务，期望在法规松绑及租税优惠下，鼓励境内保险业研发创新保险商品，培育金融专业人才，积极发展财富与资产管理业务，建构台湾成为亚太理财中心。
本次OIU相关规范重点包括：OIU保单将采申报制而非审批制，OIU于销售保险商品后15天内，向金管会及其指定机构办理申报，待寿险公司OIU业务开办后，陆客买保单业务可望顺利开办。 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”