日本股市：日经指数收低但周线上扬，投资者对希腊情势保持警戒

路透东京6月26日 - 日本股市日经指数周五收盘下跌，在周末希腊债务协商结果出炉前，投资者保持谨慎，但日经指数仍录得四周以来首度周线上涨。

日经波动性指数 上升至18.5%，从本周稍早的10个月低点16.4%反弹，反映出对希腊问题的紧张，不过以过去水准来看，波动性水平仍算很低。