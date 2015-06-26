日本股市：日经指数收低但周线上扬，投资者对希腊情势保持警戒

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京6月26日 - 日本股市日经指数周五收盘下跌，在周末希腊债务协商结果出炉前，投资者保持谨慎，但日经指数仍录得四周以来首度周线上涨。
日经指数 下跌0.3%，收报20,706.15点，不过周线上扬2.6%。
日经波动性指数 上升至18.5%，从本周稍早的10个月低点16.4%反弹，反映出对希腊问题的紧张，不过以过去水准来看，波动性水平仍算很低。
东证股价指数 小跌0.2%，至1,667.03点，JPX-日经400指数 下滑0.3%，报15,032.58点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”