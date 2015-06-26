全球金市：黄金小涨，因希腊未能达成债务协议

“尽管希腊违约可能对金价走势有利，但金价几无变动，表明投资者尚未将黄金视为规避希腊危机的避风港。”

希腊与国际债权人的协商周四再次无果而终，周六将进行最后协商，以避免下周违约，或开始准备防范欧元区免于金融市场动荡。

金价此前已连跌五日，受希腊有望达成债务协议的预期影响。在金融与经济不确定性升高之时，黄金常被视为避险工具。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在近10年来首度升息的预期，年内持续令黄金承压，使得金价陷于窄幅区间交投。

金价从3月中以来大致持于每盎司1,160-1,230美元之间，虽然希腊债务协商的紧张情势升温表面上对黄金有利，但金价仍难以向上突破。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周四黄金持仓较周三的706.37吨上升0.97%，至713.23吨。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金