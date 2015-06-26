全球金市：黄金小涨，因希腊未能达成债务协议

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“尽管希腊违约可能对金价走势有利，但金价几无变动，表明投资者尚未将黄金视为规避希腊危机的避风港。”
希腊与国际债权人的协商周四再次无果而终，周六将进行最后协商，以避免下周违约，或开始准备防范欧元区免于金融市场动荡。
金价此前已连跌五日，受希腊有望达成债务协议的预期影响。在金融与经济不确定性升高之时，黄金常被视为避险工具。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在近10年来首度升息的预期，年内持续令黄金承压，使得金价陷于窄幅区间交投。
金价从3月中以来大致持于每盎司1,160-1,230美元之间，虽然希腊债务协商的紧张情势升温表面上对黄金有利，但金价仍难以向上突破。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周四黄金持仓较周三的706.37吨上升0.97%，至713.23吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/汪红英；审校 白云/王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”