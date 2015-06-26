重发-路透基点：海沃缩减五年期贷款规模，因贷款参与度不高--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(重发以调整格式)
路透香港6月26日 - 汤森路透旗下基点报导，知情人士称，荷兰液压泵厂商海沃(Hyva)已将五年期贷款规模从2.95亿美元缩减至2.7亿美元，原因是该公司所在主要市场的建筑和资源领域的活动乏善可陈，导致初始贷款的参与率不高。
这些消息人士还表示，该公司还计划与关系行安排俱乐部贷款，不再推进银团贷款。
这笔贷款最初包括两部分，一为2.75亿美元分期偿还定期贷款，另一部分为2,000万美元循环贷款。
消息人士称，按照新计划，美银美林和德意志银行作为协调行将提供循环贷款，关系行将作为牵头行兼簿记行进行承贷。
其中一位消息人士称，贷款利率维持不变。承贷2,500万美元或以上的银行可获得高于500基点的综合收益，以及牵头行兼簿记行头衔，在杠杆比率为3.75倍或更高时，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码450个基点，安排费250个基点。
美银美林和德意志银行均拒绝置评。
资金将用于2016年3月到期的3.75亿美元五年期债券的再融资。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”