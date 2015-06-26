重发-路透基点：海沃缩减五年期贷款规模，因贷款参与度不高--TRLPC

(重发以调整格式)

路透香港6月26日 - 汤森路透旗下基点报导，知情人士称，荷兰液压泵厂商海沃(Hyva)已将五年期贷款规模从2.95亿美元缩减至2.7亿美元，原因是该公司所在主要市场的建筑和资源领域的活动乏善可陈，导致初始贷款的参与率不高。

这些消息人士还表示，该公司还计划与关系行安排俱乐部贷款，不再推进银团贷款。

这笔贷款最初包括两部分，一为2.75亿美元分期偿还定期贷款，另一部分为2,000万美元循环贷款。

消息人士称，按照新计划，美银美林和德意志银行作为协调行将提供循环贷款，关系行将作为牵头行兼簿记行进行承贷。

其中一位消息人士称，贷款利率维持不变。承贷2,500万美元或以上的银行可获得高于500基点的综合收益，以及牵头行兼簿记行头衔，在杠杆比率为3.75倍或更高时，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码450个基点，安排费250个基点。

美银美林和德意志银行均拒绝置评。