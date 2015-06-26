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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 15:44 BJT

日本债市：几无变动，投资者关注希腊债务协商结果

日本央行周五根据资产购买计划买入7,750亿日圆1-5年期日债和3,800亿日圆10-40年期日债。

10年期日本公债收益率(殖利率) 持平于0.470%，盘中曾升至0.485%。

20年期公债收益率 下滑1个基点，至1.220%，盘中一度升至1.245%；30年券收益率 下降0.5个基点，至1.455%，盘中曾触及1.470%高位。

10年期日债期货价格 下降0.03点，收于146.72。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.000%

五年期公债 0.120% +0.5 0.115%

10年期公债 0.470% +0.0 0.470%

20年期公债 1.220% -1.0 1.230%

30年期公债 1.455% -0.5 1.460%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.72 -0.03 146.75

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 汪红英/刘秀红；审校 杜明霞/艾茂林)

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