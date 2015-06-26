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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 16:22 BJT

路透基点：Guang Ching完成7亿美元八年期贷款--TRLPC

路透香港6月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，采矿企业PT Indonesia Guang Ching Nickel & Stainless Steel Industry已获得7亿美元八年期贷款，用于八条生产线和两个燃煤电厂的建设。

牵头行兼簿记行中国银行和中国进出口银行分别承贷2.7亿美元和3.3亿美元。中国银行担任额度代理行。

消息人士称，主办行中国工商银行承贷1亿美元。

这笔贷款已于5月底签约。

借款人为广东省广新控股集团有限公司和浙江青山控股集团有限公司组建的合资企业。(完) (编译 刘秀红；审校 王兴亚)

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