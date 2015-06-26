路透基点：Guang Ching完成7亿美元八年期贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港6月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，采矿企业PT Indonesia Guang Ching Nickel & Stainless Steel Industry已获得7亿美元八年期贷款，用于八条生产线和两个燃煤电厂的建设。
牵头行兼簿记行中国银行和中国进出口银行分别承贷2.7亿美元和3.3亿美元。中国银行担任额度代理行。
消息人士称，主办行中国工商银行承贷1亿美元。
这笔贷款已于5月底签约。
借款人为广东省广新控股集团有限公司和浙江青山控股集团有限公司组建的合资企业。(完) (编译 刘秀红；审校 王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”