欧元债市：德债收益率小跌，希腊疑虑让市场小心翼翼

如果不能在周末达成协议以便解冻救助款，希腊下周二将对国际货币基金组织(IMF)违约。希腊自2010年以来已接受了两轮救助，金额共计2,400亿欧元。

若违约可能会引发银行挤兑和资本管制，并可能让希腊走上退出欧元区之路，破坏成员国身份不可取消的创建原则。

“市场仍认为欧盟或希腊会在最后一刻拿出绝招，”RIA Capital Markets的债券策略师Nick Stamenkovic说。“不要低估了欧洲人，欧洲经常会出人意料，市场认为这次也会如此。”

10年期德国公债收益率 跌1个基点至0.85%，意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率持稳。

最近几周，二线市场出现了2012年欧债危机鼎盛时期以来的最糟糕状况，但西班牙和意大利10年期公债收益率都在2.1%左右，远远低于三年前处于7%以上的最高水平。

欧洲央行1万亿(兆)欧元债券购买计划在抑制欧元区公债收益率涨势方面起了很大作用。(完)

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