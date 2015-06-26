欧元债市：德债收益率小跌，希腊疑虑让市场小心翼翼

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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如果不能在周末达成协议以便解冻救助款，希腊下周二将对国际货币基金组织(IMF)违约。希腊自2010年以来已接受了两轮救助，金额共计2,400亿欧元。
若违约可能会引发银行挤兑和资本管制，并可能让希腊走上退出欧元区之路，破坏成员国身份不可取消的创建原则。
“市场仍认为欧盟或希腊会在最后一刻拿出绝招，”RIA Capital Markets的债券策略师Nick Stamenkovic说。“不要低估了欧洲人，欧洲经常会出人意料，市场认为这次也会如此。”
10年期德国公债收益率 跌1个基点至0.85%，意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率持稳。
最近几周，二线市场出现了2012年欧债危机鼎盛时期以来的最糟糕状况，但西班牙和意大利10年期公债收益率都在2.1%左右，远远低于三年前处于7%以上的最高水平。
欧洲央行1万亿(兆)欧元债券购买计划在抑制欧元区公债收益率涨势方面起了很大作用。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 艾茂林/汪红英；审校 王兴亚)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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