中国金属：精炼铜现货升水达五个月高点，因供给减少而需求上升

* 铜价较低及维修因素，令冶炼商供应减少

* 随着中国即期对LME现货价差缩窄，保税铜需求上升

路透香港6月26日 - 交易商指出，中国国内市场买家本周购买精炼铜现货的升水，达到1月以来最高，因本月铜供应减少，但来自铜条、铜管及铜缆厂商的需求却上升。

现货升水走强，有可能促使进口商将更多保税铜卖往中国国内市场，使主要港口的铜库存下降，催生更多进口需求。

根据路透资料，现货升水本周约在每吨300-350元人民币(48-56美元)。现货升水是指现货铜价CU-1-CCNMM与沪铜近月合约 的价差，通常反映中国现货需求强弱。

“本地冶炼商的供应已经大幅减少，锻造商不得不依赖进口铜，”一国有冶炼商的交易员称。因未授权向媒体透露，这名交易员不愿具名。

此交易员称，大型冶炼商持续限制现货出售，因今年1-5月产量强劲，且国际铜价疲软，跌破许多冶炼商的生产成本。另外，距离半年度结算只剩几天，冶炼商也不希望再增加出售亏损。

另一方面，四家大型冶炼商在5月-6月期间进行维修工程，其中包括金川、铜陵有色、祥光铜业，导致铜产量由之前几个月的强劲水准下滑。

交易商表示，在此同时，锻造商第二季对精炼铜的需求已高于第一季。

广东一家大型铜管厂商的交易员表示，多家电缆厂商6月接到更多国家电网的订单，显示下半年需求升高。

从5月底至上周五，上海期货交易所指定仓库的铜库存CU-STX-SGH下降20%。

交易商指出，铜消费用户及融资铜业者过去两周也买进更多保税铜，因中国国内现货铜CU-1-CCNMM与伦敦金属交易所(LME)现货铜 的价差缩窄，目前几乎有利进口。

据贸易商表示，保税铜库存的升水本周约在65-75美元，高于6月初的60-70美元水准，反映了对保税铜的强劲需求。

三名贸易商估计，上海保税区铜库存目前略高于50万吨，4月底时在55-60万吨左右。

中国进口铜数量走势图(here)