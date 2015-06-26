《全球汇市》欧元兑日圆和瑞郎走软，周末希腊谈判备受关注

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1211 1.1204 +0.06 -7.32 1.2097
美元/日圆 123.39 123.60 -0.17 +3.10 119.68
欧元/日圆 138.33 138.47 -0.10 -4.45 144.77
美元/瑞郎 0.9327 0.9366 -0.42 -6.18 0.9941
英镑/美元 1.5750 1.5744 +0.04 +1.14 1.5573
美元/加元 1.2355 1.2327 +0.23 +6.34 1.1618
澳元/美元 0.7704 0.7733 -0.38 -5.68 0.8168
新西兰元/美元 0.6878 0.6901 -0.33 -11.79 0.7797
欧元/瑞郎 1.0456 1.0498 -0.40 -13.06 1.2026
欧元/英镑 0.7118 0.7113 +0.07 -8.21 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2482 9.2355 +0.14 -2.33 9.4688
美元/挪威克朗 7.8003 7.8017 -0.02 +4.39 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/蔡美珍/王兴亚/王颖；审校 白云/王洋/杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”