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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 16:14 BJT

《全球汇市》欧元兑日圆和瑞郎走软，周末希腊谈判备受关注

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1211 1.1204 +0.06 -7.32 1.2097

美元/日圆 123.39 123.60 -0.17 +3.10 119.68

欧元/日圆 138.33 138.47 -0.10 -4.45 144.77

美元/瑞郎 0.9327 0.9366 -0.42 -6.18 0.9941

英镑/美元 1.5750 1.5744 +0.04 +1.14 1.5573

美元/加元 1.2355 1.2327 +0.23 +6.34 1.1618

澳元/美元 0.7704 0.7733 -0.38 -5.68 0.8168

新西兰元/美元 0.6878 0.6901 -0.33 -11.79 0.7797

欧元/瑞郎 1.0456 1.0498 -0.40 -13.06 1.2026

欧元/英镑 0.7118 0.7113 +0.07 -8.21 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2482 9.2355 +0.14 -2.33 9.4688

美元/挪威克朗 7.8003 7.8017 -0.02 +4.39 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/蔡美珍/王兴亚/王颖；审校 白云/王洋/杜明霞)

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