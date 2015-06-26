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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 16:07 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月26日

路透香港6月26日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:06时，1
 港元=0.80065人民币          )
                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加
 权平均溢价为24.53%，低于上交易日收盘的28.60%。
                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.98      6.60      0.94
 建设银行                                          6.48      7.09      1.14
 中国银行                                          4.53      5.03      1.12
 农业银行                                          3.53      4.14      1.06
 招商银行                                         17.40     22.20      0.98
 中信银行                                          7.17      6.34      1.41
 交通银行                                          7.39      7.91      1.17
 民生银行                                          9.08     10.18      1.11
 中国人寿                                         28.76     33.20      1.08
 中国平安                                         77.44    106.60      0.91
 中国太保                                         28.06     36.95      0.95
 中信证券                                         26.03     29.00      1.12
 新华人寿                                         55.44     46.65      1.48
 海通证券                                         21.28     21.45      1.24
 华能国际                                         12.67     10.54      1.50
 大唐发电                                          7.52      4.09      2.30
 华电国际                                         10.31      8.18      1.57
 中煤能源                                         11.30      4.77      2.96
 中国神华                                         19.79     17.66      1.40
 中国石油                                         10.53      8.75      1.50
 兖州煤业                                         13.80      6.31      2.73
 中国石化                                          6.67      6.66      1.25
 上海石化                                         11.09      4.26      3.25
 中海油服                                         25.71     12.74      2.52
 仪征化纤                                         11.65      3.63      4.01
 中国铝业                                          8.67      3.94      2.75
 江西铜业                                         22.34     13.22      2.11
 洛阳钼业                                         13.01      5.82      2.79
 紫金矿业                                          5.04      2.69      2.34
 马钢股份                                          5.41      2.70      2.50
 鞍钢股份                                          6.94      5.52      1.57
 重庆钢铁                                          5.72      2.35      3.04
 海螺水泥                                         20.28     27.50      0.92
 洛阳玻璃                                         22.38      6.66      4.20
 京城机电                                         13.29      5.40      3.07
 中联重科                                          7.96      5.30      1.88
 金隅股份                                         11.06      8.00      1.73
 中国国航                                         13.96      8.99      1.94
 东方航空                                         11.67      6.61      2.21
 南方航空                                         13.74      8.95      1.92
 中国远洋                                         12.16      4.95      3.07
 中海集运                                          8.81      3.09      3.56
 中集集团                                         30.15     21.00      1.79
 中海发展                                         11.55      5.80      2.49
 宁沪高速                                          8.96      9.70      1.15
 深高速                                            8.41      6.23      1.69
 成渝高速                                          6.98      3.56      2.45
 皖通高速                                         13.10      8.50      1.92
 广深铁路                                          7.70      4.42      2.18
 中国南车                                         18.26     11.60      1.97
 中国交建                                         15.74     11.72      1.68
 中国铁建                                         14.87     12.18      1.52
 中国中铁                                         13.77      8.34      2.06
 长城汽车                                         42.76     38.00      1.41
 比亚迪                                           55.79     47.50      1.47
 广汽集团                                         15.05      7.12      2.64
 青岛啤酒                                         44.43     47.80      1.16
 白云山                                           33.70     28.15      1.50
 新华制药                                         12.99      6.50      2.50
 海信科龙                                         11.98      7.01      2.13
 南京熊猫                                         22.04      9.56      2.88
 晨鸣纸业                                          9.44      4.89      2.41
 上海医药                                         22.37     20.70      1.35
 中兴通讯                                         23.63     20.05      1.47
 东方电气                                         21.36     15.26      1.75
 潍柴动力                                         29.07     26.00      1.40
 东北电气                                          7.21      2.91      3.09
 广船国际                                         57.01     29.95      2.38
 经纬纺机                                         21.71     10.92      2.48
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.14
 一拖股份                                         15.47      6.29      3.07
 北辰实业                                          7.39      3.80      2.43
 创业环保                                         13.30      6.39      2.60
 中国中冶                                          7.20      3.53      2.55
 金风科技                                         17.87     16.70      1.34
 丽珠                                             71.69     53.95      1.66
 万科                                             13.43     18.34      0.91
 郑煤机                                           11.40      5.56      2.56
 大连港                                            7.36      3.68      2.50
 山东墨龙                                         12.48      4.61      3.38
 浙江世宝                                         52.01     15.50      4.19
 复星医药                                         27.98     29.20      1.20
 光大银行                                          5.05      4.63      1.36
 东江环保                                         21.98     17.92      1.53
 上海电气                                         15.44      6.46      2.99
 广发证券                                         22.62     20.70      1.36
 华泰证券                                         23.00     22.25      1.29
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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