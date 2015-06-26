路透伦敦6月26日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师Anders Soderberg和Dag Muller对外汇市场重要技术走势及价位的预测：

欧元/美元：对周二下跌基准K线的盘整进入第三天，所以今天，或者最迟下周一应该会重拾跌势。因此我们建议在策略上保持与昨日一致，即在1.1220/50区域逢高卖出。

美元指数：过去几天一直在窄幅区间内盘整，在最新的上涨基准K线柱体的中点上方形成看多三角形型态。分时图的波浪型态(五浪，A浪-E浪)似已形成，所以向上突破有可能很快发生。三角形态应该亦被视作在为重返55日移动均线区间上方的新尝试积聚动能，从而重燃较长期的看多趋势。

欧元/英镑：昨日最初出现的小幅反弹很可能已使羸弱的E浪偃旗息鼓。因此，我们现在应该为向下突破过去几个月的看跌三角形做好准备，汇价跌破0.7081将是首个较强信号，暗示进一步和最终跌势已开启。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1208 1.1204 +0.04 -7.35 1.2097

美元/日圆 123.39 123.60 -0.17 +3.10 119.68

欧元/日圆 138.31 138.47 -0.12 -4.46 144.77

美元/瑞郎 0.9328 0.9366 -0.41 -6.17 0.9941

英镑/美元 1.5757 1.5744 +0.08 +1.18 1.5573

美元/加元 1.2355 1.2327 +0.23 +6.34 1.1618

澳元/美元 0.7699 0.7733 -0.44 -5.74 0.8168

新西兰元/美元 0.6879 0.6901 -0.32 -11.77 0.7797

欧元/瑞郎 1.0457 1.0498 -0.39 -13.05 1.2026

欧元/英镑 0.7111 0.7113 -0.03 -8.30 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2477 9.2355 +0.13 -2.34 9.4688

美元/挪威克朗 7.7988 7.8017 -0.04 +4.37 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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