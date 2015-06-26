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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 16:32 BJT

金属期市：伦铜有望录得六周来首次周线升幅，中国宽松举措提供支撑

0735GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微涨0.1%，至每吨5,775.50美元。前一交易日录得较小涨幅。本周料将录得2%周线涨幅，但6月料录得4%月线跌幅。

上海期货交易所主力期铜合约 涨0.8%，至每吨42,300元人民币。

交易商称，中国国内市场买家本周对现货精炼铜支付的溢价为1月以来最高，主要因本月供应下降，而铜棒、铜管和电缆等制造商的需求却在上升。

另外，由于铜矿石获取难度越来越大，铜矿供应可能令人失望，这也对铜价带来支撑。

加拿大Teck Resources称，将暂停智利北部Quebrada Blanca的铜生产活动，因一座矿浸出车间附近周四意外观测到地层运动。

其他金属方面，LME期镍 跌1.2%，至每吨12,550美元，目前正下探4月中旬所及六年低位12,205美元。

下周，市场将关注中国官方制造业数据及美国就业报告，希望从报告中获取美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时机的更多线索。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/刘秀红；审校 白云)

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