金属期市：伦铜有望录得六周来首次周线升幅，中国宽松举措提供支撑

0735GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微涨0.1%，至每吨5,775.50美元。前一交易日录得较小涨幅。本周料将录得2%周线涨幅，但6月料录得4%月线跌幅。

交易商称，中国国内市场买家本周对现货精炼铜支付的溢价为1月以来最高，主要因本月供应下降，而铜棒、铜管和电缆等制造商的需求却在上升。