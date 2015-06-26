金属期市：伦铜有望录得六周来首次周线升幅，中国宽松举措提供支撑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0735GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微涨0.1%，至每吨5,775.50美元。前一交易日录得较小涨幅。本周料将录得2%周线涨幅，但6月料录得4%月线跌幅。
上海期货交易所主力期铜合约 涨0.8%，至每吨42,300元人民币。
交易商称，中国国内市场买家本周对现货精炼铜支付的溢价为1月以来最高，主要因本月供应下降，而铜棒、铜管和电缆等制造商的需求却在上升。
另外，由于铜矿石获取难度越来越大，铜矿供应可能令人失望，这也对铜价带来支撑。
加拿大Teck Resources称，将暂停智利北部Quebrada Blanca的铜生产活动，因一座矿浸出车间附近周四意外观测到地层运动。
其他金属方面，LME期镍 跌1.2%，至每吨12,550美元，目前正下探4月中旬所及六年低位12,205美元。
下周，市场将关注中国官方制造业数据及美国就业报告，希望从报告中获取美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时机的更多线索。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/刘秀红；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”