《路透晚报》--6月26日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低但周线上扬，投资者对希腊情势保持警戒

日本股市日经指数周五收盘下跌，在周末希腊债务协商结果出炉前，投资者保持谨慎，但日经指数仍录得四周以来首度周线上涨。日经指数下跌0.3%，收报20,706.15点，不过周线上扬2.6%。东证股价指数小跌0.2%，至1,667.03点，JPX-日经400指数下滑0.3%，报15,032.58点。

--中国股市：沪综指收挫7.4%创逾五个月最大单日跌幅，个股大面积跌停

中国股市沪综指收挫7.4%，创逾五个月最大单日跌幅，个股大面积跌停。分析师称，融资盘爆仓和产业资本减持套现，是今日暴跌主要原因，杠杆资金再次显现“助涨助跌”的双刃剑效应；在降准降息预期落空及配资规模不甚明了背景下，预计大盘下周继续向下探底。

沪综指收报4,192.873点，重挫334.906点或7.4%，此前最大单日跌幅为1月19日的7.7%；本周沪综指累计下跌6.37%。上证A股今日成交7,824亿元人民币，上日为8,599亿元。沪深300指数收报4,336.19点，跌7.87%。

--香港股市：恒指收挫1.8%，受中国内地及国际股市颓势拖累

香港股市收挫，中国内地股市大跌，希腊债务谈判再度无果而终，亚洲及国际股市走疲，皆令港股信心受创。恒生指数收跌1.8%，至26,663.87点，恒生国企指数大跌2.8%，至13,088.19点。恒生指数本周共跌0.4%。

--汇市：欧元兑日圆和瑞郎走软，周末希腊谈判备受关注

欧元兑避险货币日圆和瑞郎下滑，因投资者担心希腊及其国际债权人能否达成协议以避免债务违约，赶在周末前削减对欧元的曝险头寸。一些交易商预计周五市场风险偏好还将进一步减弱，从而可能对瑞郎和日圆带来更多支撑。欧元兑日圆下跌0.2%，至138.15日圆，欧元兑瑞郎跌0.2%，至1.0468瑞郎。欧元兑美元小幅走低，报1.12美元，徘徊在1.1179-1.1208的窄幅区间内，欧元兑美元本周已累计下跌约1.4%。

--欧元债市：德债收益率小跌，希腊疑虑让市场小心翼翼

德国公债收益率(殖利率)小跌，希腊未能达成协议以避免违约，让投资者感到不安，但在周六为债务谈判做出最后努力之前，他们也不愿大举建仓。10年期德国公债收益率跌1个基点至0.85%，意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率持稳。

--国际油市：油价小幅下跌，投资者聚焦希腊债务谈判

油价小幅下跌，仍处于窄幅区间内，投资者重点关注旨在避免希腊出现债务违约的谈判。0846GMT，布兰特原油期货下滑0.18美元，至每桶63.02美元，上日收盘跌0.29美元，或0.5%。美国原油期货跌0.25美元，至每桶59.45美元，周四收盘跌0.57美元或接近1%。

--全球金市：黄金小涨，因希腊未能达成债务协议

金价小涨，从逾两周低位反弹，因希腊未能与国际债权人达成协议，不过对美国升息的预期限制金价涨幅。0848GMT，现货金升至每盎司1,177.6美元。金价周四一度跌至6月8日以来低点1,171.02美元。

--金属期市：伦铜有望录得六周来首次周线升幅，中国宽松举措提供支撑

伦铜有望录得5月中以来首次周线升幅，因有初步迹象显示中国刺激举措可能对铜市产生支撑，抑制季节性需求放缓的影响。0850GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.17%，至每吨5,760美元。前一交易日录得较小涨幅。本周料将录得2%周线涨幅。上海期货交易所主力期铜合约涨0.8%，至每吨42,300元人民币。