台湾央行：外币结算平台下周一将纳入欧元，境内及跨境汇款当日到汇

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月26日 - 台湾央行周五宣布，外币结算平台将于下周一(29日)纳入欧元结算业务，届时不论境内或境内汇款均可当日到汇；其中，境内汇款不再收取中转费用；而跨境汇款中转费则自目前介于25至75欧元间，大幅降至5至25欧元。
台湾央行外汇局长颜辉煌说，欧元结算纳入外币结算平台，由财金公司担任结算机构，兆丰银行担任清算银行，并亦透过代理行兆丰银行与泛欧自动化即时总额清算快速拨转系统(TARGET2)相连，同时提供境内及跨境欧元汇款服务。
〞欧元纳入结算平台后，银行可降低作业成本，最近我们从欧元汇款参加机构，例如透过华银测试的结果，从台湾汇款到荷兰的阿姆斯丹不到一分钟。〞财金公司副总经理黄昱程说。
台湾央行指出，外币结算平台纳入欧元结算后，对客户而言，省时又省钱，即不论境内或跨境均可「当日到汇」、降低汇款成本。
对银行而言，这可简化银行的作业流程，达到规模经济效益，进而降低作业成本。同时亦可降低外汇交割风险、提高交割效率。
台湾央行2013年3月1日开始营运的外币结算平台，目前已办理境内及跨境美元、人民币、日圆汇款，26日起纳入欧元。(完) (记者 罗两莎 ；审校 高洁如/曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”