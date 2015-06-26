台湾央行：外币结算平台下周一将纳入欧元，境内及跨境汇款当日到汇

路透台北6月26日 - 台湾央行周五宣布，外币结算平台将于下周一(29日)纳入欧元结算业务，届时不论境内或境内汇款均可当日到汇；其中，境内汇款不再收取中转费用；而跨境汇款中转费则自目前介于25至75欧元间，大幅降至5至25欧元。

台湾央行外汇局长颜辉煌说，欧元结算纳入外币结算平台，由财金公司担任结算机构，兆丰银行担任清算银行，并亦透过代理行兆丰银行与泛欧自动化即时总额清算快速拨转系统(TARGET2)相连，同时提供境内及跨境欧元汇款服务。

〞欧元纳入结算平台后，银行可降低作业成本，最近我们从欧元汇款参加机构，例如透过华银测试的结果，从台湾汇款到荷兰的阿姆斯丹不到一分钟。〞财金公司副总经理黄昱程说。

台湾央行指出，外币结算平台纳入欧元结算后，对客户而言，省时又省钱，即不论境内或跨境均可「当日到汇」、降低汇款成本。

对银行而言，这可简化银行的作业流程，达到规模经济效益，进而降低作业成本。同时亦可降低外汇交割风险、提高交割效率。