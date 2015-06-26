更新版 1-中国汇市：人民币微收升，强势购汇与大行结汇拉锯下走势胶着

* 人民币随中间价微收升 * 分红购汇与石油购汇旺盛 * 但6.21元关口遇大行结汇支撑 (新增收盘报价和评论) 路透北京6月26日 - 人民币兑美元即期 周五收复早盘跌势微收升，中间价小 幅反弹。交易员称，在岸与离岸购汇盘均处于强势，但境内即期跌至6.21元关口即遭遇大行 结汇支撑，多空拉锯下汇价走势相当胶着。 中国高层最新表态将拓宽境外人民币回流渠道，但交易员认为短期内对市场提振作用有 限。今日分红购汇与石油购汇盘共同发力，强势购汇已使得境内外汇差发生逆转，离岸CNH 重回弱于在岸CNY的局面。 “因为市场预期没有大的方向，交易商交易的动力有所降低，所以也没有太大的主动交 易让汇价有较大的波动。”一外资行交易员说。 另一外资行交易员认为，在国际货币基金组织评估人民币加入特别提款权(SDR)的最终 结果出炉前，人民币汇率维持横盘的概率较高。在这种汇价高度稳定的行情下，交投热情匮 乏，“基本上每天打酱油。” 中国央行副行长范一飞周五表示，将进一步推动资本项目可兑换，抓紧启动合格境内个 人投资者（QDII2），并拓宽境外人民币回流渠道。 全球汇市方面，欧元周五兑避险货币日圆和瑞郎下滑，因投资者担心希腊及其国际债权 人能否达成协议以避免债务违约，赶在周末前削减对欧元的曝险头寸。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2090 6.2094 0.01% 中间价 6.1137 6.1148 0.02% 成交额 123亿美元 日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.58% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 25 6.2079 6.2104 2015年来即期升贬值幅度 -0.08% 1年期美元/人民币掉期升水 1410 今日 上日 1年期NDF 6.2415/6.2465 6.2408 CNH即期 6.2059/6.208 6.2034 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹; 审校 曾祥进)