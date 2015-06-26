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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 17:05 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币微收升，强势购汇与大行结汇拉锯下走势胶着

* 人民币随中间价微收升
    * 分红购汇与石油购汇旺盛
    * 但6.21元关口遇大行结汇支撑

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京6月26日 - 人民币兑美元即期 周五收复早盘跌势微收升，中间价小
幅反弹。交易员称，在岸与离岸购汇盘均处于强势，但境内即期跌至6.21元关口即遭遇大行
结汇支撑，多空拉锯下汇价走势相当胶着。
    
    中国高层最新表态将拓宽境外人民币回流渠道，但交易员认为短期内对市场提振作用有
限。今日分红购汇与石油购汇盘共同发力，强势购汇已使得境内外汇差发生逆转，离岸CNH
重回弱于在岸CNY的局面。
    
    “因为市场预期没有大的方向，交易商交易的动力有所降低，所以也没有太大的主动交
易让汇价有较大的波动。”一外资行交易员说。
    
    另一外资行交易员认为，在国际货币基金组织评估人民币加入特别提款权(SDR)的最终
结果出炉前，人民币汇率维持横盘的概率较高。在这种汇价高度稳定的行情下，交投热情匮
乏，“基本上每天打酱油。”
    
    中国央行副行长范一飞周五表示，将进一步推动资本项目可兑换，抓紧启动合格境内个
人投资者（QDII2），并拓宽境外人民币回流渠道。 
        
    全球汇市方面，欧元周五兑避险货币日圆和瑞郎下滑，因投资者担心希腊及其国际债权
人能否达成协议以避免债务违约，赶在周末前削减对欧元的曝险头寸。 
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
        
                                             今日             上日       升贬
             即期成交价格                   6.2090           6.2094      0.01%
                   中间价                   6.1137           6.1148      0.02%
             成交额                       123亿美元                        
                                                                           
  日内美元/人民币相对中间价最大波幅    1.58% (上限±2%)       日高       日低
                 日内波动幅度(pips)           25             6.2079     6.2104
             2015年来即期升贬值幅度         -0.08%                              
           1年期美元/人民币掉期升水          1410                          
                                                                       
                                                                           
                                             今日             上日         
              1年期NDF                  6.2415/6.2465        6.2408        
                      CNH即期            6.2059/6.208        6.2034        
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 倪蔚丹; 审校 曾祥进)

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