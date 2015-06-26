日本个股：本田汽车重报财年业绩，因召回配备高田气囊车辆带来成本

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京6月26日 - 日本第三大汽车生产商本田汽车 周五重报了截至3月的上一财年的业绩，以反映出因扩大召回配备高田 气囊零部件的车辆而造成的额外成本。
本田汽车将基于美国会计准则的营业利润下修至6,068.8亿日圆(49.2亿美元)，4月申报时为6,516.8亿日圆。新的利润数值较上年下降19%。
而按照该公司从本财年开始采用的国际会计准则，过去一个财年的营业利润为6,706亿日圆，较上年下降19%，这还是该公司首次按照新准则申报业绩。
本田汽车本月稍早称，在主要气囊供应商高田上月决定在美扩大召回规模后，本田将需要计入448亿日圆相关成本，因此稍后会重报业绩。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”