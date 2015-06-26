日本个股：本田汽车重报财年业绩，因召回配备高田气囊车辆带来成本

路透东京6月26日 - 日本第三大汽车生产商本田汽车 周五重报了截至3月的上一财年的业绩，以反映出因扩大召回配备高田 气囊零部件的车辆而造成的额外成本。

本田汽车将基于美国会计准则的营业利润下修至6,068.8亿日圆(49.2亿美元)，4月申报时为6,516.8亿日圆。新的利润数值较上年下降19%。

而按照该公司从本财年开始采用的国际会计准则，过去一个财年的营业利润为6,706亿日圆，较上年下降19%，这还是该公司首次按照新准则申报业绩。