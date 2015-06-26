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市场报道 | 2015年 6月 26日 星期五 16:54 BJT

全球贵金属：6月25日SPDR黄金持仓增0.97%，iShares白银持仓增0.29%

路透6月26日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三增加0.97%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓增加0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 22,930,991.3 6月25日 22,710,487.7 6月24日 +220,503.6 +0.97%

iShares 329,116,147.9 6月25日 328,160,841.9 6月24日 +955,306.0 +0.29%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完) (编译 汪红英；审校 王兴亚)

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