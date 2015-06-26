台湾汇市：台币兑美元微幅收贬，季底前消化出口商抛汇卖需令台币有撑

* 台币兑美元微贬、周线收跌0.22% * 季底前暂先消化出口商抛汇卖需 * 下周实质交易区间估在30.800-31.000 路透台北6月26日 - 台币兑美元 周五微收贬，周线下跌0.22%。汇银人士表示，季底前暂先消化 出口商抛汇卖需，且央行预估下半年通膨率上涨，推估央行不会让台币过于贬值，令台币实质交投较其他亚币 有撑，续持在30.900附近整理。 展望下周，交易员认为，除了希腊债务危机仍须留意外，下周美国重要经济数据变数较多，包括周二的美 国PMI指数及周四的非农就业报告，预估下周29、30日反应完出口商抛汇需求后，7月初交投将转趋量缩整理， 静待美国重要经济数据变数厘清。 “现在价格不好，出口商要卖的太多了，就慢慢抛。”一位民营银行交易员说。 至于影响本周全球汇市的希腊债务危机，官股银行交易员指出，经历过一周的震撼教育后，市场不安情绪 略显平复，预料希腊债务危机的影响会逐渐淡化，除非是希腊脱离欧元区才会造成台币市场较大的震荡。 希腊问题再度成为关注焦点，周六欧元区领导人将对希腊债务再召开一次会议，下周二(30日)则为希腊最 后还款日不然则面临违约窘境。 台湾股市周五收跌0.2%报9,462.57点，但周线上涨2.65%。 证交所今日资料显示，外资及陆 资在台股买超22.56亿台币，连续三个交易日买超共计130.29亿台币。 多数新兴亚币周五下滑，并将录得周线跌幅，因为在希腊处于违约边缘，且美国最新经济数据更加巩固美 国今年稍晚升息的背景下，投资者不愿靠近高风险资产。 其中韩元兑美元 收低 0.6%至1,116.9，周线下跌0.9%。 本周台币收跌0.22%；今日台币实质交易区间在30.890-30.948；上日交易区间在30.893-30.945。交易员 预估，下周台币实质交投波动区间暂看在30.800-31.000。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微减。一个月美元 /台币远汇 尾盘报30.869/30.889，上日收在30.919。 本周余日国际重要经济数据和事件有： 6/26(五) 法国6月消费者信心指数；欧元区5月M3货供额和民间贷款；意大利6月企业信心指数和消费者信心指数； 美国堪萨斯联储总裁乔治发表讲话；美国密西根大学6月美国消费者信心指数终值；英国央行总裁卡尼与美国 前总统克林顿发表讲话。 下周国际重要经济数据和事件有： 6月29日(一)：美国5月成屋待完成销售指数、美国6月达拉斯联储制造业活动指数、德国6月CPI和HICP、 欧元区6月企业景气指数、英国5月消费者信贷/抵押贷款批准件数、韩国央行7月制造业景气判断指数、世界银 行集团副总裁Rachel Kyte在联合国大会高级别活动上，就气候变化发表演讲及瑞士国际金融论坛，主题爲“ 重建全球金融”及瑞士央行总裁乔丹和欧洲央行执委普雷特是发言嘉宾。 6月30日(二)：美国6月芝加哥采购经理人指数(PMI)、美国6月消费者信心、美国标普/Case-Shiller 4月 房价指数、中国5月货物和服务贸易/国际收支平衡表、德国6月失业率、英国第一季GDP/企业投资/经常帐收支 、美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在由Active Capital与Six Thirty举办的“新兴领袖创业峰会”(Eme rging Leaders Venture Summit)前发表演说及澳洲央行总裁史蒂文斯在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)举 办的活动上发表演讲。 7月1日(三)：中国6月官方制造业与非制造业PMI/汇丰制造业PMI终值、美国6月ADP民间就业岗位增幅、美 国6月Markit制造业PMI、美国5月建筑支出/6月美国供应管理协会(ISM)制造业PMI、美国汽车销售年率 (万辆) 、欧元区Markit制造业PMI 6月终值、英国6月Markit/CIPS制造业PMI、日本6月制造业采购经理人指数(PMI)、 英国央行公布金融稳定报告，之后央行总裁卡尼召开记者会、欧洲央行管理委员会会议，无利率决定 法国国际税务对话。 7月2日(四)：美国6月非农就业数据/失业率/平均时薪/就业参与率、美国6月ISM纽约企业活动指数、美国 5月工厂订单/耐久财订单、英国6月Markit/CIPS建筑业PMI、英国6月Nationwide房价、欧元区5月PPI、瑞典央 行宣布利率决议、澳洲5月商品/服务贸易收支。 7月3日(五)：中国汇丰6月服务业PMI、澳洲5月零售销售、意大利/法国/德国/欧元区/英国6月PMI、欧元 区5月零售销售。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.132 31.052 30.890-31.132 31.080 8.63 7.44 元太外汇经纪公司 31.130 31.053 30.893-31.130 31.080 3.66 3.53 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.015 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.120/-0.090 -0.125/-0.095 (完)