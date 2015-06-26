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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 17:09 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减38.6亿台币，中止连三周净增

路透台北6月26日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减38.6亿台币，中止连三周净增，央行存单未到期
余额为7兆(万亿)502亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增183亿台币。
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看      
    
 日期    到期量(亿)   发行量(亿)       增加/减少(亿
                                       )
   6/22     7,042.30         6,968.30        -74.00
   6/23     1,910.50         1,916.50         +6.00
   6/24     4,697.10         4,697.00         -0.10
   6/25     5,900.80         5,905.80         +5.00
   6/26       539.50           564.00        +24.50
 总计      20,090.20         20,051.6        -38.60
  注*：含1,500亿台币364天期定存单。
 日期    91天期发行量(亿)       182天期发行量(亿)
   6/22                  62.00                11.00
   6/23                  17.00                10.00
   6/24                  29.00                 8.00
   6/25                  30.00                 7.00
   6/26                  29.00                 7.00
 总计                   167.00                43.00
 (完)   

 (记者 詹静宜  审校)

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