《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减38.6亿台币，中止连三周净增

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月26日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减38.6亿台币，中止连三周净增，央行存单未到期 余额为7兆(万亿)502亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增183亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿 ) 6/22 7,042.30 6,968.30 -74.00 6/23 1,910.50 1,916.50 +6.00 6/24 4,697.10 4,697.00 -0.10 6/25 5,900.80 5,905.80 +5.00 6/26 539.50 564.00 +24.50 总计 20,090.20 20,051.6 -38.60 注*：含1,500亿台币364天期定存单。 日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 6/22 62.00 11.00 6/23 17.00 10.00 6/24 29.00 8.00 6/25 30.00 7.00 6/26 29.00 7.00 总计 167.00 43.00 (完) (记者 詹静宜 审校)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”