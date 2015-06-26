欧洲汇市：英镑兑欧元有望连续第三周上涨，加息预期浓厚

“这是利差、利差变化方向和幅度以及英镑本身的动能综合产生的结果，”法国兴业银行的策略师Alvin Tan说。

“可以说英镑表现很好，我们认为英镑将保持这种表现，兑欧元尤其如此。”

周五盘初，英镑兑美元 和欧元 几无变动，分别报1.5756美元及0.7116英镑。

英镑贸易加权指数 报93.2，周三触及七年高点93.5。

法国兴业银行预计，到今年年底，欧元兑英镑将触及0.69英镑。

英国首相卡梅伦周四向欧盟领导人表示，他需要一份新的协议，才能使英国留在欧盟，这为欧盟的未来立下了一个标杆。

荷兰资产管理公司National Nederlanden Investment Partners的首席投资长Hans Stoter说：“脱离欧盟对英国的影响将非常大，但我认为最终的结果将是，说的很多，但最后(英国)还是会留下来。”(完)

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