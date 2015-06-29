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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场：6月29日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北6月29日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期477亿台币。  
    --财103-10的182天期国库券到期，金额350亿台币。 
    --103甲9期公债付息3.69606375亿台币。
    
    **紧缩因素：    
    --央行料发行存单。 
    --第三批个人综所税金融机构委托取款在26日，入库日在29日。
          
    ----------------------------------------------------------------------------
    
    (本提存期) 
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 9,549.8亿台币：       
        06/30                   5,563.00亿台币
        07/01                   1,427.30亿台币
        07/02                   1,991.50亿台币
        07/03                       568.00亿台
                                            币
 
    
    --月底军公教薪饷拨款。

    
    紧缩因素：
    --6/30：Natixis发行两档国际债券，合计发行金额1.18亿美元。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
                
     注：*表新增或更新。(完)               

 (记者 高洁如; 审校 詹静宜)

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