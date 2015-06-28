重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(6月23日-26日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%，结束此前连续四周下跌，中间价则小贬0.05%，暂时脱离一个月高点。人民币即期汇价本周大部分时间依旧维持在窄幅区间内运行，不少投机盘坚信央行“坚守”人民币6.21元一线，纷纷在此建立美元空头头寸，博取价差；另外离岸CNH和在岸人民币价差快速收窄，甚至发生逆转，或令人民币贬值预期重燃。但交易员普遍认为6月余下时间人民币料延续当前僵持走势。

公开市场操作: --时隔逾两个月，中国央行意外重启逆回购操作，且利率较上次大幅下行。业内人士称，逆回购意在缓和半年末时点资金面短期紧张，虽然规模有限，却明确传达出将短期利率维持在低位的信号，上半年来的政策宽松基调亦得延续，但在工具选择上料将转为偏重定向手段。

他们指出，在逆回购呵护下，月末货币市场流动性有望保持整体宽裕，料央行近期再次降准的概率下降。不过因长端利率居高不下，货币政策仍有较大发挥空间；相对降准降息等总量宽松工具，PSL等定向工具更值得期待。

债市: --中国银行间市场当周现券收益率上行后趋稳，端午假期宽松政策未现身引发失望情绪，休假归来后现券表现疲弱，随后几日市场趋稳，基本维持窄幅波动，尽管期间央行意外重启逆回购以及出现两次国债未招满，临近周末又有MLF延长期限续做的传闻，但对债市影响整体都有限；料短期内现券僵持走势难改，若想获得进一步的走强动力，仍需政策面有更大的动作出现。

票据: --中国票据市场转贴利率当周先涨后跌，大幅震荡后较上周略涨。半年末临近，随着资金价格上行，周初票据转贴利率一路走涨；不过周中起部分银行加大收票力度，逢高加大配置规模，使票据价格回落。

交易员表示，央行本周重启逆回购，有利于稳定短期资金面；国务院常务会议审议通过商业银行法修正案拟删存贷比规定，亦对机构资产配置情绪有所提振。不过，半年末在即银行收票力度料转弱，跨月资金价格亦可能继续高企，将制约票据价格的回落幅度。

股市: --当周沪综指 一波三折，累计下跌6.37%。周一股指惯性下滑，但随着打新资金的回流，周二和周三股指出现一波技术性反弹。不过周四央行重启逆回购后，投资者对后市资金面预期出现变化，融资盘平仓压力推动大盘继续下探。周五沪综指收挫7.4%，创逾五个月最大单日跌幅，沪深两市当日有超过2,000多只股票跌停。

期市： --沪铜本周小幅上扬0.26%，结束此前连五周下跌；盘中一度创下3月19日以来的逾三个月低点，受累于美元上涨、中国需求忧虑及希腊债务谈判存在不确定性。不过铜价下跌引发些许中国消费者买盘，但市场短期信心难有较大提振，预计铜价企稳反弹仍需时日。沪铜主力合约 周五收报42,300元。 --沪金本周回调2.1%，盘中触及三周低点。因希腊未能与国际债权人达成协议，带动金价从逾两周低位反弹，不过对美国升息的预期限制金价涨幅。沪金主力合约< SHAUcv1>周五收报237.35元 。(完) (整理 边竞/倪蔚丹/吕雯瑾／林琦/张金栋; 审校 曾祥进)