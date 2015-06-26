中国黄金：上海黄金交易所洽谈安排黄金商品赴CME交易平台挂牌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海6月26日 - 上海黄金交易所副总经理沈刚指出，上金所正在洽谈让旗下黄金商品在芝加哥商业交易所集团(CME Group) 的交易平台挂牌，以及在迪拜推出人民币计价黄金合约。
上金所副总经理沈刚周四在一项行业会议表示，上金所将先让旗下产品及报价在CME挂牌，CME会员及客户将能够交易上金所的产品。
沈刚表示，下一阶段上金所会员将能够透过上金所交易CME产品，他并表示，上金所也在洽谈让人民币计价黄金合约在迪拜黄金及商品交易所挂牌。
沈刚表示，上金所将持续积极拓展任何跨市场合作机会。
她指出，透过与金银业贸易场的合作，下个月将展开黄金沪港通。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”