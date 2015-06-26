中国黄金：上海黄金交易所洽谈安排黄金商品赴CME交易平台挂牌

路透上海6月26日 - 上海黄金交易所副总经理沈刚指出，上金所正在洽谈让旗下黄金商品在芝加哥商业交易所集团(CME Group) 的交易平台挂牌，以及在迪拜推出人民币计价黄金合约。

上金所副总经理沈刚周四在一项行业会议表示，上金所将先让旗下产品及报价在CME挂牌，CME会员及客户将能够交易上金所的产品。

沈刚表示，下一阶段上金所会员将能够透过上金所交易CME产品，他并表示，上金所也在洽谈让人民币计价黄金合约在迪拜黄金及商品交易所挂牌。

沈刚表示，上金所将持续积极拓展任何跨市场合作机会。