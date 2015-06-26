中国证券：注册制将淡化创业板上市盈利指标--深交所副总经理

路透上海6月26日 - 中国深圳证券交易所副总经理王红周五表示，深交所正在积极筹备注册制改革各项工作，将根据企业的发展阶段、企业的经营风险大小等状况进行市场的内部分层，设置差异化的上市条件。

王红周五出席陆家嘴金融论坛时称，在注册制之下，深交所将主板和中小板分别定位为市场化的蓝筹企业和优质的中小企业服务。这两个板块仍然将以连续盈利为主要的上市指标，并增设营运规模指标。

她并称，将进一步增加对创业板的包容性，上市企业将淡化以盈利为单一指标的估值理念，增设营业收入规模和市值指标，以支持目前尚未盈利，但具有较大的发展前景，投资者认可其价值的企业上市。特别是互联网企业、生物医药企业以及科技创新企业上市。

她还谈到，注册制将取消发审委，由上市委员会审核发行人申请，主要是针对交易所的审核部门审核意见，采取合议制方式审议公司申请。

今年以来牛气冲天的中国股市近期调头急速下跌。沪综指 周五收挫7.4%，创逾五个月最大单日跌幅，个股大面积跌停；本周沪综指累计下跌6.37%。 （完）