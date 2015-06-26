中国金融：利率市场化要以完善利率体系和顺畅传导机制为重点--专家

路透上海6月26日 - 中国社科院原副院长李扬周五表示，把存款利率上限放开作为中国利率市场化基本完成的标志值得商榷；利率市场化要以完善市场利率体系和顺畅传导机制为重点，还应解除贷款规模限制、大力发展债券市场、连通债券市场和信贷市场等几大措施。

李扬在2015陆家嘴论坛上并指出，放开银行存款上限，只是利率市场化“万里长征第一步”，因为现在利率并非完全由市场供求决定，同时中国还不存在完整的利率体系，各品种、期限利率相互之间影响非常有限，另外中国利率调控行政痕迹依然较重。

他指出，信贷管制使得利率市场化一个很基本的条件都不具备，因为如果贷款管制的话，资金供应和资金需求互相竞争不充分，就无法形成均衡利率水平机制。

李扬已经于一个月前卸任中国社科院副院长，目前正组建一个国家级金融智库--国家金融与发展实验室，任理事长。

李扬称，信贷管制下还有畸形的法定存款准备金率，虽然奇高的法定存款准备金率有其合理性，但其造成的阻隔，使得有一部分资金不能够进入市场，这种状况下形成的货币利率不可能是实际应该有的利率。

除了解除信贷管制之外，李扬并认为，利率市场还需大力发展债券市场，引入非金融机构，特别是广大中小企业，同时降低准入门槛，“要让债券市场成为非金融机构的主战场，而且整个债券中信用类债券应当占主导地位。”

李扬也指出，要打破债券市场分割的状况，不同的市场之间不关联，甚至监管条例都有冲突，对市场建设非常不好，当然这需要顶层设计推进改革；另外，债券市场只是一个流动性的源泉，而不是获得收益的源泉，这让债券市场必须有的制度在目前情况下形成不了。

**建立有效的货币政策传导机制**

面对当前市场上流动性过剩，但贷款难、贷款贵的问题，李扬认为，这是货币向信用的转换过程中有诸多阻隔，令中央银行采取措施对实体经济无法产生预期结果。

“目前我们的困境就在这里。”李扬说，政策不能有效传导，这是中国金融结构中存在的问题，需要通过改革把这些问题打通，让它可以顺畅的传导。

李扬并强调，中国要建立以基准利率为核心的利率体系，央行调控亦需从基准利率入手，基准利率产生自核心市场，调控基准利率，利率开始向外蔓延，向外产生影响，产生辐射，这才会是一个体系。

“我们这个体系下是不存在的，看不清楚的。”李扬说，这有一个要重建市场结构的问题，特别是核心债券市场一定要建立起来。

中国央行今年加快推进利率市场化改革，在5月初将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。6月又发布大额存单管理暂行办法，为全面放开存款利率上限奠定基础。（完）