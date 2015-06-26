中国基金：资产管理行业鼓励发展符合互联网金融特征的产品-证监会主席助理

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京6月26日 - 中国证监会主席助理张育军周五表示，未来5年资产管理行业面临快速发展的历史机遇。基金业协会近日通过了资产管理行业的“互联网+”行动计划，资产管理行业要以此为契机，抓住移动互联时代的战略性机遇。
他在中国基金业协会2015年年会上提出，资产管理行业推进“互联网+”行动计划重点是抓好“七项措施”。措施包括加强行业互联网基础设施建设；构建O2O（线上到线下）市场运营体系；支持发展互联网金融用户端。
他并指出，措施还包括鼓励发展符合互联网金融特征的资管产品；引导和推广数据驱动的投资和决策流程；推动行业科技应用；推动资产管理行业与互联网行业的双向融合。
本周国务院常务会议通过《“互联网+”行动指导意见》，中国将用“互联网+”助推经济保持中高速增长、迈向中高端水平；并开展股权众筹等试点，将支持互联网企业上市。 （完） (发稿 张晓翀；审校 毕晓雯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”