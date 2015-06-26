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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 18:38 BJT

表格：沪港通活跃股一览--6月26日

路透香港6月26日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             106.08                      45.75
 买入成交金额                   68.64                       15.92
 卖出成交金额                   37.44                       29.83
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安    1,088,073,456    185,720,523   1,273,793,979
 2                   工商银行      392,311,001     40,226,278     432,537,279
 3                   贵州茅台      336,151,446     67,486,964     403,638,410
 4                   招商银行      189,712,359    136,153,892     325,866,251
 5                   上海机场      221,246,257     80,989,800     302,236,057
 6                   兴业银行      209,689,640     63,123,121     272,812,761
 7                   亚泰集团      232,562,822      3,043,008     235,605,830
 8                   中国石油      193,932,972     19,725,473     213,658,445
 9                   青岛海尔      108,949,459     95,739,323     204,688,782
 10                  伊利股份      140,946,532     59,470,703     200,417,235
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 中国中车         49,812,580    144,399,305     194,211,885
 2                 中广核电力       37,187,620    151,648,260     188,835,880
 3                 国美电器         21,451,090    133,803,030     155,254,120
 4                 海通证券         76,499,320     48,813,840     125,313,160
 5                 金山软件         23,077,800    101,962,900     125,040,700
 6                 中芯国际         43,198,170     71,377,820     114,575,990
 7                 中国联通          1,894,160    100,172,080     102,066,240
 8                 中国电信         10,893,280     90,456,120     101,349,400
 9                 深圳控股          3,480,780     79,945,180      83,425,960
 10                上海电气         17,304,420     59,571,300      76,875,720
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍)

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