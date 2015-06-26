表格：沪港通活跃股一览--6月26日

路透香港6月26日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 106.08 45.75 买入成交金额 68.64 15.92 卖出成交金额 37.44 29.83 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 1,088,073,456 185,720,523 1,273,793,979 2 工商银行 392,311,001 40,226,278 432,537,279 3 贵州茅台 336,151,446 67,486,964 403,638,410 4 招商银行 189,712,359 136,153,892 325,866,251 5 上海机场 221,246,257 80,989,800 302,236,057 6 兴业银行 209,689,640 63,123,121 272,812,761 7 亚泰集团 232,562,822 3,043,008 235,605,830 8 中国石油 193,932,972 19,725,473 213,658,445 9 青岛海尔 108,949,459 95,739,323 204,688,782 10 伊利股份 140,946,532 59,470,703 200,417,235 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 中国中车 49,812,580 144,399,305 194,211,885 2 中广核电力 37,187,620 151,648,260 188,835,880 3 国美电器 21,451,090 133,803,030 155,254,120 4 海通证券 76,499,320 48,813,840 125,313,160 5 金山软件 23,077,800 101,962,900 125,040,700 6 中芯国际 43,198,170 71,377,820 114,575,990 7 中国联通 1,894,160 100,172,080 102,066,240 8 中国电信 10,893,280 90,456,120 101,349,400 9 深圳控股 3,480,780 79,945,180 83,425,960 10 上海电气 17,304,420 59,571,300 76,875,720 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍)